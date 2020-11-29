«Специя» ушла от поражения в матче с «Кальяри» на 94-й минуте

«Кальяри» и «Специя» сыграли вничью в 9-м туре серии A — 2:2. Гости ушли от поражения на четвертой добавленной минуте.

Чемпионат Италии

Серия А

9-й тур

«Кальяри» — «Специя» — 2:2 (0:1)

Голы: Гьяси, 35 (0:1). Жоау Педру, 52 (1:1). Паволетти, 58 (2:1). Нзола, 90+4 — с пенальти (2:2).

«Кальяри»: Краньо, Клаван, Дзаппа, Валюкевич, Карбони (Трипальделли, 73), Жоау Педру, Рог, Марин, Паволетти (Фараго, 77), Унас (Черри, 77), Соттиль (Калигара, 89).

«Специя»: Проведель, Терци (Шабо, 63), Эрлич, Бастони, Феррер (Сала, 46), Риччи (Пикколи, 83), Эстевес (Дейола, 63), Маджоре, Фариас, Гьяси (Агудело, 80), Нзола.

Предупреждения: Феррер, 30. Терци, 33. Эстевес, 43. Шабо, 81.

Судья: Марини.

29 ноября. Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».