«Удинезе» обыграл «Специю»

«Специя» уступила «Удинезе» (0:1) в матче 20-го тура чемпионата Италии.

Единственный мяч с пенальти забил Родриго Де Пауль, который позднее был удален. У хозяев красную карточку получил Риккардо Сапонара.

«Удинезе» набрал 21 очко и занимает 13-е место. У «Специи» 18 очков и 16-я позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

20-й тур

«Специя» — «Удинезе — 0:1 (0:0)

Гол: де Пауль, 52 — с пенальти.

«Специя»: Проведель, Эрлич, Виньяли (Риччи, 71), Шабо, Бастони, Агуме (Эстевес, 71), Побега (Акампора, 46), Маджоре, Фариас (Агудело, 63), Галабинов (Сапонара, 63), Гьяси.

«Удинезе»: Муссо, Зегелар (Де Майо, 89), Найтинк, Стрюгер Ларсен, Бонифаци (Молина, 89), Бекао, Арслан (Мандрагора, 60), Перейра, де Пауль, Уоллас, Деулофеу (Льоренте, 61).

Предупреждения: Бонифаци, 16. Побега, 23. Виньяли, 39. Бастони, 66. Акампора, 68. де Пауль, 71. Сапонара, 81. Де Майо, 89.

Удаления: де Пауль, 75. Сапонара, 86.

Судья: Ди Мартино (Италия).

31 января. Специя. Стадион «Альберто Пикко»