«Верона» и «Специя» вышли в 1/16 финала Кубка Италии

«Сампдория» на выезде проиграла «Специи» в матче 1/32 финала Кубка Италии со счетом 1:1 (пенальти — 2:4).

Кубок Италии. 1/32 финала.

18 августа 2025, 19:30. Альберто Пикко (Специя)

«Верона» на выезде выиграла у «Чериньолы» — 1:1 (пенальти — 4:2).

Кубок Италии. 1/32 финала.

18 августа 2025, 19:00. Domenico Monterisi (Чериньола)

«Специя» в 1/16 финала сыграет с «Пармой», «Верона» встретится с «Венецией».