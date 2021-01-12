«Сампдория» на выезде уступила «Специи»

«Сампдория» в матче 17-го тура чемпионата Италии уступила «Специи» со счетом 1:2.

На голы Клаудио Терци и М'Балы Нзолы гости ответили точным ударом Антонио Кандревы.

После этого матча «Сампдория» с 20 очками занимает 11-е место в серии А, «Специя» с 17 очками — на 14-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

17-й тур

«Специя» — «Сампдория» — 2:1 (1:1)

Голы: Терци, 20 (1:0). Кандрева, 24 (1:1). Нзола, 61 — с пенальти (2:1).

«Специя»: Проведель, Терци, Маркицца, Виньяли (Феррер, 80), Шабо, Агуме, Побега (Эрлич, 89), Эстевес (Маджоре, 80), Фариас (Агудело, 65), Гьяси, Нзола (Пикколи, 79).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло, Кандрева (Лерис, 86), Экдаль, Янкто (Верре, 79), Торсби, Бальде (Рамирес, 85), Дамсгор (Квальярелла, 79).

Предупреждения: Йосида, 34. Фариас, 37. Берешиньски, 56. Янкто, 71. Гьяси, 90+2. Маркицца, 90+4. Агудело, 90+5.

Судья: Пиччинини (Италия).

11 января. Специя. Стадион «Альберто Пикко».