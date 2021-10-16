Гол Коваленко принес «Специи» победу над «Салернитаной»
«Специя» победила «Салернитану» (2:1) в матче восьмого тура чемпионата Италии.
Победный мяч на 76-й минуте дальним ударом забил Виктор Коваленко. Также украинец сделал результативный пас на Давида Стрелец. У гостей отличился Сими.
«Специя» набрала семь очков и занимает 15-е место. У «Салернитаны» четыре очка и 19-я позиция.
Чемпионат Италии. Серия А
8-й тур
«Специя» — «Салернитана» — 2:1 (0:1)
Голы: Сими, 39 (0:1). Стрелец, 51 (1:1). Коваленко, 76 (2:1).
«Специя»: Проведель, Христов, Николау, Феррер, Коваленко, Маджоре, Гьяси, Нзола (Верде, 68), Сальседо (Подгоряну, 74), Стрелец (Манай, 68), Антист.
«Салернитана»: Белец, Страндберг, Дьембер (Кешрида, 20), Гальоло, Раньери (Зортеа, 84), Ди Таккио, Оби, Кастанос (Шиавоне, 68), Кулибали (Вергани, 85), Джурич (Гондо, 68), Сими.
Предупреждения: Оби, 53. Кулибали, 60. Гьяси, 62. Раньери, 80. Манай, 90.
Судья: Мариани.
16 октября. Специя. Стадион «Альберто Пикко».
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