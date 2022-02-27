Гол Абрахама спас «Рому» от поражения в матче чемпионата Италии
«Рома» победила «Специю» в матче 27-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 1:0.
В дополнительное время второго тайма гол забил Тэмми Абрахам. Он реализовал пенальти.
На 45-й минуте матча Кельвин Амиан Аду из «Специи» получил вторую желтую карточку за грубый фол и был удален с поля.
В активе «Специи» 26 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице серии А. У «Ромы» 44 очка и 6-я строчка.
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|
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|
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|
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|40-53
|31
|
14
|Удинезе
|26
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|11
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|29
|
15
|Сампдория
|26
|7
|5
|14
|35-42
|26
|
16
|Специя
|27
|7
|5
|15
|28-49
|26
|
17
|Кальяри
|27
|5
|10
|12
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|25
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|Дженоа
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|25.02
|20:45
|
Милан – Удинезе
|1 : 1
|25.02
|23:00
|
Дженоа – Интер
|0 : 0
|26.02
|17:05
|
Салернитана – Болонья
|1 : 1
|26.02
|20:05
|
Эмполи – Ювентус
|2 : 3
|26.02
|22:50
|
Сассуоло – Фиорентина
|2 : 1
|27.02
|14:35
|
Торино – Кальяри
|1 : 2
|27.02
|17:05
|
Верона – Венеция
|3 : 1
|27.02
|20:05
|
Специя – Рома
|0 : 1
|27.02
|22:50
|
Лацио – Наполи
|- : -
|28.02
|22:50
|
Аталанта – Сампдория
|- : -
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