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Сегодня, 22:10

Гол Абрахама спас «Рому» от поражения в матче чемпионата Италии

Екатерина Савостина
Корреспондент

«Рома» победила «Специю» в матче 27-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 1:0.

В дополнительное время второго тайма гол забил Тэмми Абрахам. Он реализовал пенальти.

На 45-й минуте матча Кельвин Амиан Аду из «Специи» получил вторую желтую карточку за грубый фол и был удален с поля.

В активе «Специи» 26 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице серии А. У «Ромы» 44 очка и 6-я строчка.

Италия. Серия А. 27-й тур
27 февр, 20:05. Alberto Picco (Специя)
Специя
0:1
Рома
Голы
Абрахам, 90+9 (0:1)
Специя
Проведель Сала (Маджоре, 13) Реца Кивер Бастони (Гьяси, 63) Амиан Эрлич Николау Верде (Феррер, 46) Нзола Агудело
Рома
Руй Патрисиу Карсдорп Смоллинг Манчини (Дзаньоло, 46) Кумбулла Кристанте Пеллегрини Верету (Эль-Шаарави, 68) Залевски (Шомуродов, 80) Мхитарян (Бове, 90) Абрахам
Предупреждения
Агудело 30’, Амиан 39’, Кивер 85’, Маджоре 90+6’  -  Манчини 45+2’, Кумбулла 64’, Дзаньоло 90+4’
Удаления
Амиан 45’ (вторая ж.к)
Судьи
Фаббри (Италия)

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Милан 27 17 6 4 53-29 57
2
 Интер 26 16 7 3 55-22 55
3
 Наполи 26 16 6 4 47-18 54
4
 Ювентус 27 14 8 5 41-25 50
5
 Аталанта 25 12 8 5 46-30 44
6
 Рома 27 13 5 9 45-34 44
7
 Лацио 26 12 7 7 53-40 43
8
 Фиорентина 26 13 3 10 45-36 42
9
 Верона 27 11 7 9 52-43 40
10
 Сассуоло 27 9 9 9 45-45 36
11
 Торино 26 9 6 11 33-28 33
12
 Болонья 26 9 5 12 32-42 32
13
 Эмполи 27 8 7 12 40-53 31
14
 Удинезе 26 6 11 9 35-42 29
15
 Сампдория 26 7 5 14 35-42 26
16
 Специя 27 7 5 15 28-49 26
17
 Кальяри 27 5 10 12 28-48 25
18
 Венеция 26 5 7 14 24-47 22
19
 Дженоа 27 1 14 12 22-47 17
20
 Салернитана 26 3 6 17 20-59 14
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Салернитана – Болонья
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26.02 20:05
Эмполи – Ювентус
 2 : 3
26.02 22:50
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27.02 14:35
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