Гол Абрахама спас «Рому» от поражения в матче чемпионата Италии

«Рома» победила «Специю» в матче 27-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 1:0.

В дополнительное время второго тайма гол забил Тэмми Абрахам. Он реализовал пенальти.

На 45-й минуте матча Кельвин Амиан Аду из «Специи» получил вторую желтую карточку за грубый фол и был удален с поля.

В активе «Специи» 26 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице серии А. У «Ромы» 44 очка и 6-я строчка.