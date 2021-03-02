«Специя» представила заявку команды на матч с «Ювентусом» перепиской с главным тренером

«Специя» необычным образом представила заявку команды на матч 25-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса».

Новичок серии А, который впервые дебютировал в высшем дивизионе, опубликовал заявку перепиской с главным тренером команды Винченцо Итальяно.

«Мистер Итальяно только что сообщил нам список на игру с «Ювентусом», — написала пресс-служба в Twitter, показывая заявку в чате Whatsapp.

? Mister Italiano ci ha appena comunicato i convocati di #JuveSpezia ? pic.twitter.com/dDzpjKv44t — Spezia Calcio (@acspezia) March 1, 2021

Матч «Ювентус» — «Специя» пройдет 2 марта и начнется в 22:45 мск.