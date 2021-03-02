Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Специя» представила заявку команды на матч с «Ювентусом» перепиской с главным тренером

03:22
Теги:

«Специя» необычным образом представила заявку команды на матч 25-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса».

Новичок серии А, который впервые дебютировал в высшем дивизионе, опубликовал заявку перепиской с главным тренером команды Винченцо Итальяно.

«Мистер Итальяно только что сообщил нам список на игру с «Ювентусом», — написала пресс-служба в Twitter, показывая заявку в чате Whatsapp.

Матч «Ювентус» — «Специя» пройдет 2 марта и начнется в 22:45 мск.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир