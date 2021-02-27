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«Специя» и «Парма» сыграли вничью, Эрнани забил гол

19:01
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«Специя» принимала «Парму» в матче 24-го тура серии А. Встреча закончилась со счетом 2:2.

В составе пармезанцев голом отметился бывший полузащитник «Зенита» Эрнани.

«Специя» с 25 очками идет на 16-й позиции в таблице Серии А, «Парма» занимает 19-ю строчку с 15 очками.

Чемпионат Италии. Серия А

24-й тур

«Специя» — «Парма» — 2:2 (0:2)

Голы: Карамо, 17 (0:1). Эрнани, 25 (0:2). Гьяси, 52 (1:2). Гьяси, 72 (2:2).

«Специя»: Проведель, Эрлич, Исмайли, Виньяли, Бастони (Нзола, 70), Риччи (Акампора, 46), Агудело (Делль`Орко, 88), Эстевес (Лео Сена, 46), Маджоре, Сапонара (Верде, 27), Гьяси.

«Парма»: Сепе, Конти, Гальоло, Пеццелла, Осорио, Куцка, Куртич, Эрнани (Валенти, 79), Брунетта (Бузи, 56), Карамо (Грасси, 63), Михайла (Ман, 79).

Предупреждения: Брунетта, 9. Риччи, 21. Эрнани, 50. Куртич, 84. Гальоло, 85. Нзола, 87. Акампора, 90.

Судья: Орсато (Италия).

27 февраля. Специя. Стадион «Альберто Пикко».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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