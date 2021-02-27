«Специя» и «Парма» сыграли вничью, Эрнани забил гол
«Специя» принимала «Парму» в матче 24-го тура серии А. Встреча закончилась со счетом 2:2.
В составе пармезанцев голом отметился бывший полузащитник «Зенита» Эрнани.
«Специя» с 25 очками идет на 16-й позиции в таблице Серии А, «Парма» занимает 19-ю строчку с 15 очками.
Чемпионат Италии. Серия А
24-й тур
«Специя» — «Парма» — 2:2 (0:2)
Голы: Карамо, 17 (0:1). Эрнани, 25 (0:2). Гьяси, 52 (1:2). Гьяси, 72 (2:2).
«Специя»: Проведель, Эрлич, Исмайли, Виньяли, Бастони (Нзола, 70), Риччи (Акампора, 46), Агудело (Делль`Орко, 88), Эстевес (Лео Сена, 46), Маджоре, Сапонара (Верде, 27), Гьяси.
«Парма»: Сепе, Конти, Гальоло, Пеццелла, Осорио, Куцка, Куртич, Эрнани (Валенти, 79), Брунетта (Бузи, 56), Карамо (Грасси, 63), Михайла (Ман, 79).
Предупреждения: Брунетта, 9. Риччи, 21. Эрнани, 50. Куртич, 84. Гальоло, 85. Нзола, 87. Акампора, 90.
Судья: Орсато (Италия).
27 февраля. Специя. Стадион «Альберто Пикко».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/
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