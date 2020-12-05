Гол Иммобиле помог «Лацио» обыграть «Специю»
«Лацио» в матче 10-го тура чемпионата Италии обыграл «Специю» со счетом 2:1.
В составе римлян отличились Чиро Иммобиле и Сергей Милинкович-Савич, хозяева ответили голом М'Балы Нзолы.
После этого матча «Лацио» с 17 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Специя» с 10 очками — на 15-й строчке.
Чемпионат Италии. Серия А
10-й тур
«Специя» — «Лацио» — 1:2 (0:2)
Голы: Иммобиле, 15 (0:1). Милинкович-Савич, 33 (0:2). Нзола, 64 (1:2).
«Специя»: Проведель, Терци, Шабо, Бастони (Маркицца, 46), Феррер, Риччи, Эстевес (Пикколи, 90), Маджоре (Дейола, 65), Фариас (Агудело, 65), Гьяси, Нзола (Мастину, 90).
«Лацио»: Рейна, Раду, Ачерби, Луис Фелипе (Худт, 89), Лукас (Пароло, 74), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 59), Перейра, Марушич, Милинкович-Савич (Эскаланте, 74), Лаццари, Иммобиле (Кайседо, 59).
Предупреждения: Бастони, 23. Шабо, 31. Риччи, 82. Акпа-Акпро, 84.
Судья: Киффи (Италия).
5 декабря. Чезена. Стадион «Dino Manuzzi».
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