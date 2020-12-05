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Гол Иммобиле помог «Лацио» обыграть «Специю»

19:05
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«Лацио» в матче 10-го тура чемпионата Италии обыграл «Специю» со счетом 2:1.

В составе римлян отличились Чиро Иммобиле и Сергей Милинкович-Савич, хозяева ответили голом М'Балы Нзолы.

После этого матча «Лацио» с 17 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Специя» с 10 очками — на 15-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

10-й тур

«Специя» — «Лацио» — 1:2 (0:2)

Голы: Иммобиле, 15 (0:1). Милинкович-Савич, 33 (0:2). Нзола, 64 (1:2).

«Специя»: Проведель, Терци, Шабо, Бастони (Маркицца, 46), Феррер, Риччи, Эстевес (Пикколи, 90), Маджоре (Дейола, 65), Фариас (Агудело, 65), Гьяси, Нзола (Мастину, 90).

«Лацио»: Рейна, Раду, Ачерби, Луис Фелипе (Худт, 89), Лукас (Пароло, 74), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 59), Перейра, Марушич, Милинкович-Савич (Эскаланте, 74), Лаццари, Иммобиле (Кайседо, 59).

Предупреждения: Бастони, 23. Шабо, 31. Риччи, 82. Акпа-Акпро, 84.

Судья: Киффи (Италия).

5 декабря. Чезена. Стадион «Dino Manuzzi».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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