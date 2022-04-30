«Лацио» одержал волевую победу в матче против «Специя»

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«Лацио» на выезде победил «Специю» в матче 35-го тура чемпионата Италии. Римский клуб одержал волевую победу со счетом 4:3.

Автором победного мяча в добавленное ко второму тайму время стал защитник Франческо Ачерби.

«Лацио» набрал 59 очко и поднялся на пятое место в турнирной таблице.

«Специя» потерпела третье поражение подряд и опустилась на 16-ю строчку (33 очка).