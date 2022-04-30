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30 апреля, 23:39

«Лацио» одержал волевую победу в матче против «Специя»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Лацио» на выезде победил «Специю» в матче 35-го тура чемпионата Италии. Римский клуб одержал волевую победу со счетом 4:3.

Автором победного мяча в добавленное ко второму тайму время стал защитник Франческо Ачерби.

«Лацио» набрал 59 очко и поднялся на пятое место в турнирной таблице.

«Специя» потерпела третье поражение подряд и опустилась на 16-ю строчку (33 очка).

Италия. Серия А. 35-й тур
30 апр, 21:45. Alberto Picco (Специя)
Специя
3:4
Лацио
Голы
Амиан, 9 (1:0), Иммобиле, 33 (1:1), Агудело, 35 (2:1), Проведель, 54 (2:2), Христов, 56 (3:2), Милинкович-Савич, 68 (3:3), Ачерби, 90 (3:4)
Специя
Проведель Реца Кивер Христов Амиан Николау Маджоре (Бастони, 81) Манай (Сальседо, 90) Верде (Антист, 78) Гьяси Агудело (Коваленко, 82)
Лацио
Стракоша Габаррон (Луис Фелипе, 86) Ачерби Дзакканьи Милинкович-Савич Лаццари Катальди (Лукас, 90+3) Марушич Башич (Луис Альберто, 59) Фелипе Андерсон (Ромеро, 90+3) Иммобиле
Предупреждения
Манай 63’, Амиан 64’, Коваленко 90+2’  -  Дзакканьи 37’
Судьи
Пайретто (Италия)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/
ФК Лацио
ФК Специя
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Милан 34 22 8 4 60-30 74
2
 Интер 34 21 9 4 72-28 72
3
 Наполи 35 21 7 7 67-31 70
4
 Ювентус 34 19 9 6 52-30 66
5
 Лацио 35 17 8 10 70-53 59
6
 Рома 34 17 7 10 55-40 58
7
 Фиорентина 34 17 5 12 54-46 56
8
 Аталанта 34 15 10 9 61-43 55
9
 Верона 35 14 10 11 61-52 52
10
 Сассуоло 35 12 10 13 60-61 46
11
 Торино 34 11 11 12 42-36 44
12
 Удинезе 34 10 13 11 53-52 43
13
 Болонья 34 11 9 14 39-48 42
14
 Эмполи 34 9 10 15 45-62 37
15
 Сампдория 35 9 6 20 42-57 33
16
 Специя 35 9 6 20 37-63 33
17
 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
18
 Дженоа 35 3 16 16 25-55 25
19
 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
 Венеция 33 5 7 21 27-61 22
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38 тур
30.04 16:00
Кальяри – Верона
 1 : 2
30.04 16:00
Наполи – Сассуоло
 6 : 1
30.04 19:00
Сампдория – Дженоа
 1 : 0
30.04 21:45
Специя – Лацио
 3 : 4
1.05 13:30
Ювентус – Венеция
 - : -
1.05 16:00
Милан – Фиорентина
 - : -
1.05 16:00
Эмполи – Торино
 - : -
1.05 19:00
Удинезе – Интер
 - : -
1.05 21:45
Рома – Болонья
 - : -
2.05 21:45
Аталанта – Салернитана
 - : -
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Ювентус

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Наполи

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Болонья

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