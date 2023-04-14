«Лацио» обыграл «Специю» и одержал четвертую победу подряд

«Лацио» на выезде обыграл «Специю» в матче 30-го тура чемпионата Италии — 3:0.

Голами в составе победителей отмелись Чиро Иммобиле (с пенальти), Фелипе Андерсон и Маркос Антониу.

«Лацио» одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в серии А, набрав 61 очко. «Специя» находится на 17-й строчке (26 очков).