«Специя» интересуется 36-летним экс-игроком сборной Италии Паццини

«Специя» проявляет интерес к нападающему Джампаоло Паццини, сообщает журналист Николо Скира в Twitter. Новичок серии A обратился к агенту 36-летнего футболиста.

Ранее Паццини защищал цвета «Аталанты», «Фиорентины», «Сампдории», «Интера», «Милана» и «Леванте». Последним клубом в его карьере была «Верона», которую Паццини покинул летом 2020 года.

С 2009 по 2012 год Паццини провел 25 матчей, забил 4 мяча в сборной Италии и принял участие в ЧМ-2010 (1 матч).