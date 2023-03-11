«Интер» проиграл «Специи»

«Специя» переиграла «Интер» в матче 26-го тура чемпионата Италии — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Альберто Пикко» в Ла Специа.

В первом тайме голов забито не было. На 13-й минуте нападающий миланской команды Лаутаро Мартинес не смог реализовать пенальти.

Сразу после перерыва вышедший на замену Даниэль Мальдини открыл счет. На 83-й минуте гостям удалось отыграться благодаря голу Ромелу Лукаку с пенальти. Однако почти сразу «Интер» пропустил второй мяч — ангольский форвард М'Бала Нзола реализовал пенальти.

«Интер» с 50 очками остался на 2-м месте в турнирной таблице, но его в эти выходные может обойти «Лацио», у которого 48 очков. «Специя» располагается на 17-й строчке — 24 очка.