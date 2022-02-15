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Сегодня, 00:39

«Фиорентина» вырвала победу в матче со «Специей»

Евгений Петров
Корреспондент
«Специя» — «Фиорентина» — 1:2.
Фото Getty Images

«Фиорентина» победила «Специю» (2:1) в матче 25-го тура чемпионата Италии.

На 17-й минуте у «фиалок» Кшиштоф Пентек не реализовал пенальти, пробив в штангу. Поздее он все же открыл счет (42-я минута).

Сравнял счет на 74-й минуте Кевин Агудело. В коцовке игры Софьян Амрабат забил победный мяч.

«Фиорентина» набрала 39 очков и занимает восьмое место. У «Специи» 26 очков и 14-е место.

Италия. Серия А. 25-й тур
14 февр, 22:45. Alberto Picco (Специя)
Специя
1:2
Фиорентина
Голы
Пентек, 42 (0:1), Агудело, 74 (1:1), Амрабат, 89 (1:2)
Нереализованный пенальти
Пентек 17
Специя
Проведель Сала (Колли, 57 ) Реца Кивер Амиан Эрлич Николау Маджоре (Бурабия, 76 ) Манай (Нзола, 56 ) Верде Гьяси (Агудело, 57 )
Фиорентина
Терраччано Бираги Миленкович Одриосола Игор Кастровилли (Иконе, 85) Мале (Данкан, 62) Амрабат Пентек (Кабрал, 79) Гонсалес Соттиль (Сапонара, 78)
Предупреждения
Реца 78, Амиан 84  -  Кастровилли 67
Судьи
Маркетти (Италия)

ФК Специя
ФК Фиорентина
серия А
0
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И В Н П +/- О
1
 Милан 25 17 4 4 50-26 55
2
 Интер 24 16 6 2 55-20 54
3
 Наполи 25 16 5 4 46-17 53
4
 Ювентус 25 13 7 5 37-22 46
5
 Аталанта 24 12 8 4 46-29 44
6
 Лацио 25 12 6 7 52-39 42
7
 Рома 25 12 4 9 42-32 40
8
 Фиорентина 24 12 3 9 43-34 39
9
 Верона 25 10 6 9 47-40 36
10
 Торино 24 9 5 10 31-25 32
11
 Эмполи 25 8 7 10 38-48 31
12
 Сассуоло 25 7 9 9 41-44 30
13
 Болонья 24 8 4 12 29-40 28
14
 Удинезе 24 6 9 9 33-40 27
15
 Специя 25 7 5 13 27-46 26
16
 Сампдория 25 6 5 14 33-42 23
17
 Кальяри 25 4 9 12 25-46 21
18
 Венеция 24 5 6 13 22-43 21
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 Дженоа 25 1 12 12 21-46 15
20
 Салернитана 24 3 4 17 17-56 12
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12.02 17:00
Лацио – Болонья
 3 : 0
12.02 20:00
Наполи – Интер
 1 : 1
12.02 22:45
Торино – Венеция
 1 : 2
13.02 14:30
Милан – Сампдория
 1 : 0
13.02 17:00
Верона – Удинезе
 4 : 0
13.02 17:00
Дженоа – Салернитана
 1 : 1
13.02 17:00
Эмполи – Кальяри
 1 : 1
13.02 20:00
Сассуоло – Рома
 2 : 2
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