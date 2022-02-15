«Фиорентина» вырвала победу в матче со «Специей»
«Фиорентина» победила «Специю» (2:1) в матче 25-го тура чемпионата Италии.
На 17-й минуте у «фиалок» Кшиштоф Пентек не реализовал пенальти, пробив в штангу. Поздее он все же открыл счет (42-я минута).
Сравнял счет на 74-й минуте Кевин Агудело. В коцовке игры Софьян Амрабат забил победный мяч.
«Фиорентина» набрала 39 очков и занимает восьмое место. У «Специи» 26 очков и 14-е место.
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|О
|
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|Милан
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|4
|4
|50-26
|55
|
2
|Интер
|24
|16
|6
|2
|55-20
|54
|
3
|Наполи
|25
|16
|5
|4
|46-17
|53
|
4
|Ювентус
|25
|13
|7
|5
|37-22
|46
|
5
|Аталанта
|24
|12
|8
|4
|46-29
|44
|
6
|Лацио
|25
|12
|6
|7
|52-39
|42
|
7
|Рома
|25
|12
|4
|9
|42-32
|40
|
8
|Фиорентина
|24
|12
|3
|9
|43-34
|39
|
9
|Верона
|25
|10
|6
|9
|47-40
|36
|
10
|Торино
|24
|9
|5
|10
|31-25
|32
|
11
|Эмполи
|25
|8
|7
|10
|38-48
|31
|
12
|Сассуоло
|25
|7
|9
|9
|41-44
|30
|
13
|Болонья
|24
|8
|4
|12
|29-40
|28
|
14
|Удинезе
|24
|6
|9
|9
|33-40
|27
|
15
|Специя
|25
|7
|5
|13
|27-46
|26
|
16
|Сампдория
|25
|6
|5
|14
|33-42
|23
|
17
|Кальяри
|25
|4
|9
|12
|25-46
|21
|
18
|Венеция
|24
|5
|6
|13
|22-43
|21
|
19
|Дженоа
|25
|1
|12
|12
|21-46
|15
|
20
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|24
|3
|4
|17
|17-56
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|12.02
|17:00
|
Лацио – Болонья
|3 : 0
|12.02
|20:00
|
Наполи – Интер
|1 : 1
|12.02
|22:45
|
Торино – Венеция
|1 : 2
|13.02
|14:30
|
Милан – Сампдория
|1 : 0
|13.02
|17:00
|
Верона – Удинезе
|4 : 0
|13.02
|17:00
|
Дженоа – Салернитана
|1 : 1
|13.02
|17:00
|
Эмполи – Кальяри
|1 : 1
|13.02
|20:00
|
Сассуоло – Рома
|2 : 2
|13.02
|22:45
|
Аталанта – Ювентус
|1 : 1
|14.02
|22:45
|
Специя – Фиорентина
|1 : 2
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|Г
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Лацио
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Душан Влахович
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|
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Интер
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