«Фиорентина» вырвала победу в матче со «Специей»

«Фиорентина» победила «Специю» (2:1) в матче 25-го тура чемпионата Италии.

На 17-й минуте у «фиалок» Кшиштоф Пентек не реализовал пенальти, пробив в штангу. Поздее он все же открыл счет (42-я минута).

Сравнял счет на 74-й минуте Кевин Агудело. В коцовке игры Софьян Амрабат забил победный мяч.

«Фиорентина» набрала 39 очков и занимает восьмое место. У «Специи» 26 очков и 14-е место.