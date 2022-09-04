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4 сентября, 18:03

«Специя» и «Болонья» сыграли вничью, Никола Моро провел на поле 45 минут

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Специя» и «Болонья» сыграли вничью в 5-м туре чемпионата Италии. Матч на стадионе «Альберто Пикко» завершился со счетом 2:2.

Голом в составе хозяев отметился Симоне Бастони. Полузащитник «Болоньи» Йерди Схаутен на 54-й минуте забил в свои ворота. За гостей дубль оформил Марко Арнаутович.

Полузащитник «Динамо» Никола Моро, выступающий за «Болонью» на правах аренды, вышел в старте команды на этот матч. Он провел на поле 45 минут и был заменен на Николаса Домингеса.

«Специя» набрала 5 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице серии А. «Болонья» находится на 15-й позиции (3 очка).

Италия. Серия А. 5-й тур
04 сент, 16:00. Alberto Picco (Специя)
Специя
2:2
Болонья

Футбол
ФК Болонья
ФК Специя
0
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 Аталанта 5 4 1 0 9-2 13
2
 Наполи 5 3 2 0 12-4 11
3
 Милан 5 3 2 0 10-5 11
4
 Удинезе 5 3 1 1 9-5 10
5
 Торино 5 3 1 1 6-5 10
6
 Рома 5 3 1 1 6-5 10
7
 Ювентус 5 2 3 0 7-2 9
8
 Интер 5 3 0 2 11-8 9
9
 Лацио 5 2 2 1 7-5 8
10
 Салернитана 5 1 3 1 7-4 6
11
 Фиорентина 5 1 3 1 4-4 6
12
 Сассуоло 5 1 3 1 3-5 6
13
 Верона 5 1 2 2 6-9 5
14
 Специя 5 1 2 2 5-9 5
15
 Эмполи 5 0 4 1 4-5 4
16
 Болонья 5 0 3 2 5-8 3
17
 Лечче 5 0 2 3 3-6 2
18
 Сампдория 5 0 2 3 2-9 2
19
 Кремонезе 5 0 1 4 4-9 1
20
 Монца 5 0 0 5 2-13 0
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4.09 13:30
Кремонезе – Сассуоло
 0 : 0
4.09 16:00
Специя – Болонья
 2 : 2
4.09 19:00
Верона – Сампдория
 2 : 1
4.09 21:45
Удинезе – Рома
 4 : 0
5.09 19:30
Монца – Аталанта
 0 : 2
5.09 19:30
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5.09 21:45
Торино – Лечче
 1 : 0
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Г
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 5
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 4
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 4
П
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 3
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

 3
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 3
И К Ж
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Неуэн Перес

Удинезе

 3 1 1
Луиш Машимиану

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Лацио

 1 1 0
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Болонья

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