«Специя» и «Болонья» сыграли вничью, Никола Моро провел на поле 45 минут

«Специя» и «Болонья» сыграли вничью в 5-м туре чемпионата Италии. Матч на стадионе «Альберто Пикко» завершился со счетом 2:2.

Голом в составе хозяев отметился Симоне Бастони. Полузащитник «Болоньи» Йерди Схаутен на 54-й минуте забил в свои ворота. За гостей дубль оформил Марко Арнаутович.

Полузащитник «Динамо» Никола Моро, выступающий за «Болонью» на правах аренды, вышел в старте команды на этот матч. Он провел на поле 45 минут и был заменен на Николаса Домингеса.

«Специя» набрала 5 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице серии А. «Болонья» находится на 15-й позиции (3 очка).