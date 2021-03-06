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«Беневенто» сыграл вничью со «Специей», Гайч забил дебютный гол в серии А

19:01
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«Специя» принимала «Беневенто» в матче 26-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 1:1.

В составе гостей отличился нападающий Адольфо Гайч. Для аргентинца, права на которого принадлежат ЦСКА, этот гол стал дебютным в серии А.

Чемпионат Италии. Серия А

26-й тур

«Специя» — «Беневенто» — 1:1 (0:1)

Голы: Гайч, 24 (0:1). Верде, 71 (1:1).

«Специя»: Зут, Терци (Эрлич, 46), Исмайли, Бастони (Маркицца, 46), Феррер, Риччи, Эстевес (Маджоре, 64), Лео Сена, Гьяси, Верде (Галабинов, 85), Нзола (Фариас, 58).

«Беневенто»: Монтипо, Туя (Кальдирола, 85), Глик, Барба, Хетемай, Виола, Ионицэ (Дабо, 85), Тельо, Капрари (Сау, 77), Импрота, Гайч (Мончини, 59).

Предупреждения: Бастони, 25. Импрота, 43. Барба, 72. Сау, 79. Эрлич, 80. Дабо, 90+2.

Судья: Фурно (Италия).

6 марта. Специя. Стадион «Альберто Пикко».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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