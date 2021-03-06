«Беневенто» сыграл вничью со «Специей», Гайч забил дебютный гол в серии А
«Специя» принимала «Беневенто» в матче 26-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 1:1.
В составе гостей отличился нападающий Адольфо Гайч. Для аргентинца, права на которого принадлежат ЦСКА, этот гол стал дебютным в серии А.
Чемпионат Италии. Серия А
26-й тур
«Специя» — «Беневенто» — 1:1 (0:1)
Голы: Гайч, 24 (0:1). Верде, 71 (1:1).
«Специя»: Зут, Терци (Эрлич, 46), Исмайли, Бастони (Маркицца, 46), Феррер, Риччи, Эстевес (Маджоре, 64), Лео Сена, Гьяси, Верде (Галабинов, 85), Нзола (Фариас, 58).
«Беневенто»: Монтипо, Туя (Кальдирола, 85), Глик, Барба, Хетемай, Виола, Ионицэ (Дабо, 85), Тельо, Капрари (Сау, 77), Импрота, Гайч (Мончини, 59).
Предупреждения: Бастони, 25. Импрота, 43. Барба, 72. Сау, 79. Эрлич, 80. Дабо, 90+2.
Судья: Фурно (Италия).
6 марта. Специя. Стадион «Альберто Пикко».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/
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