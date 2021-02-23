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«Спасибо за то, что вы есть!» Мать поздравила Александра и Кирилла Кокориных с 23 февраля

20:54
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»
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Светлана Кокорина, мать форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, поздравила его и его брата Кирилла с Днем защитника Отечества.

«Моя вся жизнь проходит среди мужчин, — написала Светлана Кокорина в Instagram. — Они очень разные, но эмоции, которые дают ребята, не подарит мне никто и никогда! Я от всей души поздравляю моих любимых, а также всех мужчин с их праздником! С Днем защитника Отечества! Никогда не отступайте перед трудностями, не сворачивайте с намеченного пути, укрепляете тело и совершенствуйте душу! Будьте открытыми и позитивными, радуйтесь даже малому, находите удовольствие во всем, что бы вы не делали, а улыбка пусть никогда не сходит с ваших лиц. Любите и будьте любимы! Спасибо за то, что вы есть!»

29-летний Александр Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» по ходу сезона. В текущем сезоне он провел за команду один матч.

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