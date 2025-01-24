«Спартаку» сделали предложение о покупке нападающего «Милана» Йовича
«Спартаку» предложили купить нападающего «Милана» Луку Йовича, сообщает Metaratings.ru.
По имеющимся данным, спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао в настоящее время рассматривает кандидатов на позицию центрфорварда, которые моложе и имеют больший потенциал для развития.
27-летний Йович в текущем сезоне провел четыре матча за «Милан» и сборную Сербии, но не отметился результативными действиями.
Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость сербского форварда составляет 4 миллиона евро.
Источник: Metaratings.ru
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|6
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|5
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|15-36
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|
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|21
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|24.01
|22:45
|
Торино – Кальяри
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|25.01
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Комо – Аталанта
|- : -
|25.01
|20:00
|
Наполи – Ювентус
|- : -
|25.01
|22:45
|
Эмполи – Болонья
|- : -
|26.01
|14:30
|
Милан – Парма
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|26.01
|17:00
|
Удинезе – Рома
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|26.01
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Лацио – Фиорентина
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