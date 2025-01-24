Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 16:13

«Спартаку» сделали предложение о покупке нападающего «Милана» Йовича

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Спартаку» предложили купить нападающего «Милана» Луку Йовича, сообщает Metaratings.ru.

По имеющимся данным, спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао в настоящее время рассматривает кандидатов на позицию центрфорварда, которые моложе и имеют больший потенциал для развития.

27-летний Йович в текущем сезоне провел четыре матча за «Милан» и сборную Сербии, но не отметился результативными действиями.

Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость сербского форварда составляет 4 миллиона евро.

Источник: Metaratings.ru
Лука Йович
Футбол
ФК Милан
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Российские бойцы нашли тела скованных цепями солдат ВСУ в Харьковской области
Россиян предупредили о считывающем push-уведомления и сообщения вирусе в Telegram
Слухи о продаже Облякова, побег Мендеса. Что происходит в ЦСКА
Новый формат Лиги чемпионов — великое решение УЕФА. Стало гораздо круче
Неймар хочет получить 62 миллиона от «Аль-Хиляля» перед уходом в «Сантос»
ФСБ задержала подозреваемых в похищении военных и вымогательстве членов ОПГ
Популярное видео
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Потенциальный новичок «Спартака» Илич до сих пор не восстановился после травмы
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 21 16 2 3 35-14 50
2
 Интер 20 14 5 1 51-18 47
3
 Аталанта 21 13 4 4 46-24 43
4
 Лацио 21 12 3 6 37-28 39
5
 Ювентус 21 8 13 0 34-17 37
6
 Болонья 20 8 9 3 32-26 33
7
 Фиорентина 20 9 6 5 33-21 33
8
 Милан 20 8 7 5 29-21 31
9
 Рома 21 7 6 8 31-27 27
10
 Удинезе 21 7 5 9 24-32 26
11
 Торино 21 5 8 8 21-26 23
12
 Дженоа 21 5 8 8 18-30 23
13
 Комо 21 5 7 9 26-34 22
14
 Кальяри 21 5 6 10 23-34 21
15
 Лечче 21 5 5 11 15-36 20
16
 Парма 21 4 8 9 26-36 20
17
 Эмполи 21 4 8 9 20-28 20
18
 Верона 21 6 1 14 24-47 19
19
 Венеция 21 3 6 12 19-34 15
20
 Монца 21 2 7 12 20-31 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.01 22:45
Торино – Кальяри
 - : -
25.01 17:00
Комо – Аталанта
 - : -
25.01 20:00
Наполи – Ювентус
 - : -
25.01 22:45
Эмполи – Болонья
 - : -
26.01 14:30
Милан – Парма
 - : -
26.01 17:00
Удинезе – Рома
 - : -
26.01 20:00
Лечче – Интер
 - : -
26.01 22:45
Лацио – Фиорентина
 - : -
27.01 20:30
Венеция – Верона
 - : -
27.01 22:45
Дженоа – Монца
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 14
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 13
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 12
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 5
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 5
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 11 2 2
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

 16 2 2
Томмазо Побега

Томмазо Побега

Болонья

 9 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости