«Спартак» и «Динамо» поборются за защитника «Лацио»
19:25
Защитник «Лацио» Адам Марушич может продолжить карьеру в России, сообщает Sempre Inter.
По информации источника, в услугах 28-летнего черногорского футболиста заинтересованы столичные «Спартак» и «Динамо». Марушич недоволен своим положением в «Лацио», поэтому не против сменить клуб. Контракт защитника истекает в 2022 году.
Сообщается, что интерес к Марушичу также проявляют «Милан», «Интер», «Лестер» и «Эвертон».
Дополнительная информация:
https://sempreinter.com/2021/06/17/inter-among-clubs-interested-in-lazios-adam-marusic-italian-media-report/
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