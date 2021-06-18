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«Спартак» и «Динамо» поборются за защитника «Лацио»

19:25
Адам Марушич. Фото ФК «Лацио»
Адам Марушич. Фото ФК «Лацио»
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Защитник «Лацио» Адам Марушич может продолжить карьеру в России, сообщает Sempre Inter.

По информации источника, в услугах 28-летнего черногорского футболиста заинтересованы столичные «Спартак» и «Динамо». Марушич недоволен своим положением в «Лацио», поэтому не против сменить клуб. Контракт защитника истекает в 2022 году.

Сообщается, что интерес к Марушичу также проявляют «Милан», «Интер», «Лестер» и «Эвертон».

Дополнительная информация:

https://sempreinter.com/2021/06/17/inter-among-clubs-interested-in-lazios-adam-marusic-italian-media-report/

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