«Спартак» и «Динамо» поборются за защитника «Лацио»

Защитник «Лацио» Адам Марушич может продолжить карьеру в России, сообщает Sempre Inter.

По информации источника, в услугах 28-летнего черногорского футболиста заинтересованы столичные «Спартак» и «Динамо». Марушич недоволен своим положением в «Лацио», поэтому не против сменить клуб. Контракт защитника истекает в 2022 году.

Сообщается, что интерес к Марушичу также проявляют «Милан», «Интер», «Лестер» и «Эвертон».