Спаллетти разочарован ничьей с «Ромой»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о ничьей в матче 33-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:1).

«Есть разочарование, ведь мы хорошо контролировали игру на протяжении длинных отрезков. Нам противостоял сильный соперник, доставивший нам проблем. Мы недовольны концовкой матча. Выпустили свежих хавбеков, но не смогли контролировать мяч должным образом и пропустили абсолютно необязательный гол.

На протяжении долгих периодов мы показывали хороший футбол. Думаю, сегодняшний результат наказал нас в плане таблицы, но мы показали достойный футбол. В первом тайме мы могли удвоить счет, но к концу матча у нас появились проблемы с владением мячом", — приводит слова Спаллетти Football Italia со ссылкой на DAZN.

«Наполи» с 67 очками находится на третьей строчке турнирной таблицы, опережая «Ювентус» на четыре очка. «Рома» остается на пятом месте с 58 очками.