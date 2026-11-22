Спаллетти провел 600-й матч в качестве главного тренера в Серии А
Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти провел 600-й матч в чемпионате Италии.
В юбилейной для специалиста встрече туринский клуб одержал домашнюю победу над «Венецией» (4:0) в 12-м туре серии А. Спаллетти стал шестым тренером в истории чемпионата Италии, достигшим этой отметки, и вторым среди действующих специалистов.
Итальянец возглавляет «Ювентус» с ноября 2025 года. За это время под его руководством команда провела 40 матчей в серии А и 55 — во всех турнирах. Ранее Спаллетти работал в чемпионате Италии с «Эмполи», «Удинезе», «Ромой», «Интером» и «Наполи».
После победы над «Венецией» «Ювентус» с 21 очком занимает шестое место в турнирной таблице Серии А.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лацио
|13
|11
|2
|0
|30-10
|35
|
2
|Рома
|12
|9
|3
|0
|36-11
|30
|
3
|Интер
|12
|9
|2
|1
|32-17
|29
|
4
|Милан
|12
|8
|3
|1
|28-14
|27
|
5
|Комо
|12
|8
|2
|2
|20-10
|26
|
6
|Фрозиноне
|13
|7
|2
|4
|28-20
|23
|
7
|Ювентус
|12
|6
|3
|3
|19-12
|21
|
8
|Болонья
|13
|5
|4
|4
|17-15
|19
|
9
|Наполи
|12
|5
|3
|4
|19-14
|18
|
10
|Дженоа
|12
|5
|1
|6
|13-16
|16
|
11
|Кальяри
|12
|5
|1
|6
|10-17
|16
|
12
|Аталанта
|12
|4
|3
|5
|21-24
|15
|
13
|Торино
|13
|4
|2
|7
|16-20
|14
|
14
|Лечче
|12
|3
|1
|8
|12-25
|10
|
15
|Монца
|12
|3
|1
|8
|20-25
|10
|
16
|Фиорентина
|12
|2
|3
|7
|17-28
|9
|
17
|Сассуоло
|12
|2
|2
|8
|16-31
|8
|
18
|Парма
|13
|2
|2
|9
|10-25
|8
|
19
|Венеция
|13
|2
|1
|10
|8-25
|7
|
20
|Удинезе
|12
|1
|3
|8
|13-26
|6
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.11
|22:45
|Венеция – Болонья
|0 : 0
|28.11
|17:00
|Фрозиноне – Парма
|3 : 0
|28.11
|20:00
|Торино – Лацио
|1 : 2
|28.11
|22:45
|Интер – Дженоа
|- : -
|29.11
|14:30
|Удинезе – Фиорентина
|- : -
|29.11
|17:00
|Сассуоло – Наполи
|- : -
|29.11
|20:00
|Рома – Монца
|- : -
|29.11
|22:45
|Комо – Ювентус
|- : -
|30.11
|20:30
|Лечче – Аталанта
|- : -
|30.11
|22:45
|Кальяри – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|12
|
|
Густаво Варела
Монца
|11
|
|
Антонио Раймондо
Фрозиноне
|8
|П
|
|
Маттиа Дзакканьи
Лацио
|7
|
|
Адриен Рабьо
Милан
|6
|
|
Хуан Миранда
Болонья
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Лоренцо Луккези
Монца
|10
|1
|3
|
|
Кристиан Торстведт
Сассуоло
|10
|1
|2
|
|
Эльиф Эльмас
Аталанта
|10
|1
|1
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Судейство
27 ноя 13:52
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