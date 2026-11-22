Спаллетти провел 600-й матч в качестве главного тренера в Серии А

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти провел 600-й матч в чемпионате Италии.

В юбилейной для специалиста встрече туринский клуб одержал домашнюю победу над «Венецией» (4:0) в 12-м туре серии А. Спаллетти стал шестым тренером в истории чемпионата Италии, достигшим этой отметки, и вторым среди действующих специалистов.

Итальянец возглавляет «Ювентус» с ноября 2025 года. За это время под его руководством команда провела 40 матчей в серии А и 55 — во всех турнирах. Ранее Спаллетти работал в чемпионате Италии с «Эмполи», «Удинезе», «Ромой», «Интером» и «Наполи».

После победы над «Венецией» «Ювентус» с 21 очком занимает шестое место в турнирной таблице Серии А.