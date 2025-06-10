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10 июня 2025, 03:29

Спаллетти: «Я не смог изменить ситуацию в сборной Италии»

Сергей Разин
корреспондент

Итальянский специалист Лучано Спаллетти прокомментировал уход с поста главного тренера сборной Италии.

«Кто бы ни пришел, он сделает то, что захочет. Посмотрим, кого он выберет. Конечно, мы не вызываем большого энтузиазма, даже если сегодня зрителей было слышно. Игроки и тренер должны изменить ситуацию, и я, к сожалению, этого не сделал», — приводит слова Спаллетти Tuttomercatoweb.

Лучано Спаллетти.Фиаско Спаллетти. Бывший тренер «Зенита» уволен из сборной Италии после позора в Норвегии

Матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Молдавии (2:0) стал последним для Спаллетти в качестве тренера сборной Италии. 66-летний специалист возглавлял национальную команду с 2023 года.

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Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
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