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Сегодня, 02:02

Спаллетти оценил победу «Наполи» над «Ромой»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (2:1).

«Вы выиграете в таких матчах, если покажете, что полны решимости побеждать от уборщика до последнего человека на скамейке запасных. Это сложные матчи, но те, кто вышел, показали, что они могут играть со скамейки запасных. Это фундаментальное качество для нашей команды. Сегодня у нас было мало мужества и мало качества, обычно у нас их больше», — приводит слова Спаллетти журналист Джанлука Ди Марцио.

В составе хозяев отличились Виктор Осимхен с передачи Хвичи Кварацхелии, а также Джованни Симеоне. Гости ответили точным ударом Стефана Эль-Шаарави.

После этого матча «Наполи» с 53 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Рома» с 37 очками — на шестой строчке.

ФК Наполи
ФК Рома
Лучано Спаллетти
серия А
2
0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 20 17 2 1 48-15 53
2
 Интер 20 13 1 6 40-26 40
3
 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
4
 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
5
 Милан 20 11 5 4 37-29 38
6
 Рома 20 11 4 5 26-18 37
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
 Эмполи 20 6 8 6 19-24 26
10
 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
12
 Фиорентина 20 6 6 8 22-26 24
13
 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
14
 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
15
 Сассуоло 20 5 5 10 23-31 20
16
 Лечче 20 4 8 8 19-24 20
17
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 20 0 8 12 15-35 8
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27.01 20:30
Болонья – Специя
 2 : 0
27.01 22:45
Лечче – Салернитана
 1 : 2
28.01 17:00
Эмполи – Торино
 2 : 2
28.01 20:00
Кремонезе – Интер
 1 : 2
28.01 22:45
Аталанта – Сампдория
 2 : 0
29.01 14:30
Милан – Сассуоло
 2 : 5
29.01 17:00
Ювентус – Монца
 0 : 2
29.01 20:00
Лацио – Фиорентина
 1 : 1
29.01 22:45
Наполи – Рома
 2 : 1
30.01 22:45
Удинезе – Верона
 - : -
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 14
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 11
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 10 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 18 1 1
Павел Давидович

Павел Давидович

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