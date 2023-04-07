Спаллетти оценил игру «Наполи» против «Лечче»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал, что думает о победе своей команды «Лечче» (2:1). Он также похвалил команду соперника, отметив их профессионализм.

«Мне повезло иметь дело с игроками, которые могут правильно реагировать на любые обстоятельства. «Лечче» организованный соперник было сложно увезти отсюда три очка — трудная задача», — цитирует DAZN Спаллетти.

После 29 туров «Наполи» набрал 74 очка и продолжает возглавлять таблицу серии А.