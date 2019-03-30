Спаллетти объяснил, почему Икарди не сыграет с "Лацио"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти объяснил, почему не включил Мауро Икарди в заявку на предстоящую игру с "Лацио". Форвард в начале недели вернулся к тренировкам в составе черно-синих.

- Икарди тренировался с нами, но ему нужно вернуться в тренировочное русло, - цитирует Squawka Спаллетти. - С учетом его состояния, я считаю, что он не сможет помочь в этой игре. Вот почему его нет в составе.

Я должен учитывать все факторы, вплоть до вчерашнего дня. Он тренировался с нами неделю, вчера произошло что-то новое, что мне еще нужно оценить. Посмотрим, что будет в следующих играх.

Из-за разногласий с руководством клуба аргентинец не попадал в заявку больше месяца и в последний раз выходил на поле 9 февраля. Также он был лишен капитанской повязки. Несмотря на это, Икарди остается лучшим бомбардиром команды в сезоне (15 мячей).