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Спаллетти о победе над «Баварией»: «Наполи» предстоит еще много работы, но мы идем правильным путем»

03:47
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после победы в товарищеском матче против «Баварии» (3:0) поделился мнением о готовности команды к сезону.

«Я доволен игрой, мы на правильном пути. Главное сегодня было получить игровое время на поле. Нам нужно было дать идею организации команды, и я думаю, что мы этого добились. Эти голы вселили в нас больше уверенности в свои силы. Предстоит еще много работы, но мы идем правильным путем», – приводит слова Спаллетти официальный сайт клуба.

Первый матч чемпионата Италии в новом сезоне «Наполи» проведет 22 августа против «Венеции».

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Сергей Разин все материалы автора

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