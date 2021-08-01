Спаллетти о победе над «Баварией»: «Наполи» предстоит еще много работы, но мы идем правильным путем»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после победы в товарищеском матче против «Баварии» (3:0) поделился мнением о готовности команды к сезону.

«Я доволен игрой, мы на правильном пути. Главное сегодня было получить игровое время на поле. Нам нужно было дать идею организации команды, и я думаю, что мы этого добились. Эти голы вселили в нас больше уверенности в свои силы. Предстоит еще много работы, но мы идем правильным путем», – приводит слова Спаллетти официальный сайт клуба.

Первый матч чемпионата Италии в новом сезоне «Наполи» проведет 22 августа против «Венеции».