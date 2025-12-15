Спаллетти назвал победу над «Болоньей» пока самой важной в период работы в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Болоньей» (1:0) в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии.

«Является ли эта победа самой важной за время моей работы в «Ювентусе»? Безусловно, потому что мы столкнулись с командой, у которой есть своя идентичность, качество и энтузиазм. Она хорошо построена, и даже вдесятером они создавали нам трудности. Победа здесь значит для моих игроков еще больше, и их нужно сегодня поздравить. Они выступили действительно хорошо.

Я видел, что на тренировках все идет правильно, и сказал руководству, что вижу игроков энергичными и хорошо реагирующими. Нам нужна была игра, которая могла бы придать им уверенности, и я надеюсь, что после этого мы сможем продолжать прогрессировать.

Помимо гола, в футболе нужно оценивать общее выступление. «Ювентус» сегодня был в сердце игры все 90 минут, боролся за каждый мяч, вышел за рамки тех индивидуальных поединков, в которые тебя загоняет «Болонья», и это вселяет надежду на будущее», — цитирует итальянского специалиста DAZN.

«Ювентус» в 15 матчах набрал 26 очков и поднялся с седьмого на пятое место в турнирной таблице Серии А.