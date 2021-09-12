Спаллетти: «Наполи» заслужил победу над «Ювентусом», но она была не такая чистая»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подвел итоги матча 3-го тура серии А против «Ювентуса» (2:1).

«Тренер пытается внести изменения во время перерыва, но реакция игроков имеет принципиальное значение. Вокруг было общее давление, которое привело к ошибкам как «Ювентуса», так и «Наполи». Туринцы сидели глубже, и их нападающие доставили нам проблемы, потому что они забрасывали мяч за спину защитникам. Мы заслужили победу, но это была не такая чистая победа, как могла бы быть. Мне нужно привнести в эту команду больше спокойствия, чтобы развить ту хорошую работу, которую проделал Дженнаро Гаттузо в прошлом сезоне», — приводит слова Спаллетти DAZN.

После этого матча «Наполи» с 9 очками в трех матчах занимает первое место в серии А, «Ювентус» с одним очком — на 14-й строчке.