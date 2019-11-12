Бывший тренер «Интера» Лучано Спаллетти может возглавить «Фиорентину», сообщает Football Italia со ссылкой на Firenze Viola. Руководство «фиалок» недовольно работой Винченцо Монтеллы. После разгромного поражения от «Кальяри» в матче 12-го тура чемпионата Италии (2:5) в клубе задумались о смене тренера.

У Спаллетти до сих пор действует контракт с «Интером», который рассчитан до 2021 года. 60-летний специалист до работы с итальянским клубом также тренировал «Зенит», с которым дважды выиграл чемпионат России.

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