Спаллетти может покинуть пост главного тренера «Наполи» летом

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти может летом быть отправлен в отставку. Владелец клуба Аурелио Де Лаурентис недоволен последними результатами команды и общим вектором развития клуба, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

На замену Спаллетти рассматриваются несколько кандидатур: Винченцо Итальяно, Джан Пьеро Гасперини и Роберт Де Дзерби.

«Наполи» занимает третье место в чемпионате Италии, набрав 67 очков в 34 матчах. Но после поражения на последних секундах от «Милана» (1:2) в предыдущем матче серии А, неаполитанцы почти лишились шансов на борьбу за чемпионство.

Контракт 63-летнего Спаллетти с «Наполи» рассчитан до лета 2024 года.