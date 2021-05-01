Спаллетти, Гальтье или Итальяно могут заменить Гаттузо в «Наполи»
«Наполи» может уволить главного тренера Дженнаро Гаттузо по итогам сезона. По информации Sky Sport Italia, руководство неааполитанского клуба рассматривает трех кандидатов в качестве замены: Лучано Спаллетти (без клуба), Кристоф Гальтье («Лилль») и Винченцо Итальяно («Специя»).
После 33 туров «Наполи» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. От лидирующего «Интера» команда Гаттузо отстает на 13 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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