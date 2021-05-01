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Спаллетти, Гальтье или Итальяно могут заменить Гаттузо в «Наполи»

03:46

«Наполи» может уволить главного тренера Дженнаро Гаттузо по итогам сезона. По информации Sky Sport Italia, руководство неааполитанского клуба рассматривает трех кандидатов в качестве замены: Лучано Спаллетти (без клуба), Кристоф Гальтье («Лилль») и Винченцо Итальяно («Специя»).

После 33 туров «Наполи» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. От лидирующего «Интера» команда Гаттузо отстает на 13 очков.

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