Сегодня, 22 февраля, СПАЛ на своем поле принимает «Ювентус» в матче 25-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20.00 (мск).

«Ювентус» — лидер серии А, а в 24 встречах команда набрала 57 очков и опережает идущего вторым «Лацио» на один балл. На счету СПАЛа — всего 15 очков, команда идет на последней строчке в турнирной таблице.

Следить за матчем СПАЛ — «Ювентус» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляция в прямом эфире на этой странице сайта «Телеспорт».

Видеотрансляция матча СПАЛ — «Ювентус»