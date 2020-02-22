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СПАЛ — «Ювентус»: видеотрансляция матча чемпионата Италии

10:45
Пауло Дибала.
Пауло Дибала.
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Сегодня, 22 февраля, СПАЛ на своем поле принимает «Ювентус» в матче 25-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20.00 (мск).

«Ювентус» — лидер серии А, а в 24 встречах команда набрала 57 очков и опережает идущего вторым «Лацио» на один балл. На счету СПАЛа — всего 15 очков, команда идет на последней строчке в турнирной таблице.

Следить за матчем СПАЛ — «Ювентус» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляция в прямом эфире на этой странице сайта «Телеспорт».

Видеотрансляция матча СПАЛ — «Ювентус»

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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