Магия Криштиану Роналду. Португалец «заморозил» арбитра

В конце матча 25-го тура чемпионата Италии СПАЛ — «Ювентус» (1:2) арбитр Федерико Ла Пенна допустил ошибку, не заметив, что нападающий туринцев Криштиану Роналду нарушил правила игры.

На исходе 85-й минуты португалец выполнил штрафной, нанеся удар по воротам СПАЛ. Мяч попал в перекладину, отлетел в поле и снова оказался у КриРо. При этом никто из игроков обеих команд мяча не коснулся. В самом начале 86-й минуте Роналду ударил еще раз. Ла Пенна, словно загипнотизированный, следил за действиями звездного футболиста, ничего не предпринимая.

Между тем в такой нечасто встречающейся ситуации, когда игрок, выполнив штрафной, два раза подряд коснулся мяча, срикошетившего от перекладины, следовало остановить игру и назначить свободный удар в пользу СПАЛ с того места, с которого Криштиану пробил во второй раз. (Александр Бобров)