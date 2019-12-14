СПАЛ уволит тренера, если команда крупно проиграет «Роме»

Матч 16-го тура чемпионата Италии против «Ромы» может стать последним для Леонардо Семпличи во главе СПАЛа. В случае поражения с крупным счетом тренер будет уволен, утверждает в Twitter журналист Sportitalia Альфредо Педулла.

В качестве нового тренера СПАЛа рассматриваются кандидатуры бывшего тренера «Удинезе» Беппе Якини и экс-наставника «Дженоа» Давиде Баллардини.

После 15-и туров СПАЛ занимает последнее место в турнирной таблице. На счету команды только 9 набранных очков.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр