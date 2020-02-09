СПАЛ уволит главного тренера

В 23-м туре чемпионата Италии СПАЛ проиграл дома «Сассуоло» (1:2). После этого руководство клуба решило уволить главного тренера Леонардо Семпличи, сообщает Sky Sport Italia.

После трех поражений подряд (пяти в последних шести турах) СПАЛ занимает последнее место в турнирной таблице серии А, набрав 15 очков. До спасительной 17-й строчки феррарцев отделяет 7 очков.

Новым главным тренером СПАЛа станет Луиджи Ди Бьяджо, ранее работавший с молодежной сборной Италии. С ним будет подписан контракт до 30 июня с возможностью продления еще на сезон.