СПАЛ – "Рома": видеотрансляция матча в 20.30

В матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу в субботу, 16 марта, СПАЛ принимает "Рому".

"СЭ" показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем СПАЛ – "Рома" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 20.30 (время московское).

Турнирная таблица, расписание матчей, календарь и результаты чемпионата Италии по футболу - здесь