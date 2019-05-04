В матче 35-го тура чемпионата Италии СПАЛ на выезде обыграл "Кьево" со счетом 4:0. Эта победа позволила СПАЛ подняться с 13-го места в серии А на десятое, а "Кьево" остается последним.

Чемпионат Италии

Серия А

35-й тур

"Кьево" – СПАЛ – 0:4 (0:1)

Голы: Фелипе, 8 (0:1). Флоккари, 47 (0:2). Фелипе, 55 (0:3). Куртич, 81 (0:4).

"Кьево": Шемпер, Цесар, Андреолли, Фрэ, Ндрека, Хетемай (Диуссе, 46), Ригони, Депаоли (Карамоко, 31), Меджорини, Виньято (Стемпиньски, 73), Грубац.

СПАЛ: Вивиано (Полуцци, 85), Фелипе, Ционек, Бонифаци, Куртич, Миссироли (Скьяттарелла, 68), Фарес, Мурджа, Лаццари, Флоккари (Антенуччи, 75), Петанья.

Предупреждения: Депаоли, 18. Меджорини, 57. Диуссе, 60.

Судья: Рос (Италия).

4 мая. Верона. Стадион Marc'Antonio Bentegodi.