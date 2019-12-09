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Новости   //    Футбол   //    Италия

СПАЛ пока решил не увольнять главного тренера

19:27
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Руководство СПАЛа провело заседание, на котором обсуждалось будущее главного тренера команды Леонардо Семпличи. Было приятно решение не увольнять специалиста и дать ему возможность продолжить работать с командой, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

После 15-и туров СПАЛ занимает последнее место в турнирной таблице. На счету команды только 9 набранных очков.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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