СПАЛ пока решил не увольнять главного тренера

Руководство СПАЛа провело заседание, на котором обсуждалось будущее главного тренера команды Леонардо Семпличи. Было приятно решение не увольнять специалиста и дать ему возможность продолжить работать с командой, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

После 15-и туров СПАЛ занимает последнее место в турнирной таблице. На счету команды только 9 набранных очков.

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