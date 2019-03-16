СПАЛ победил "Рому" в домашнем матче

СПАЛ обыграл "Рому" в домашнем матче 28-го тура чемпионата Италии (2:1). Голом в составе римлян отметился форвард Диего Перотти, у хозяев поля отличились хавбек Мохамед Фарес и нападающий Андреа Петанья.

СПАЛ набрал 26 очков и полнялся на 15-е место в турнирной таблице. "Рома" с 47 баллами располагается на 5-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

28-й тур

СПАЛ - "Рома" - 2:1 (1:0)

Голы: Фарес, 22 (1:0). Перотти, 53 - с пенальти (1:1). Петанья, 59 - с пенальти (2:1).

СПАЛ: Вивиано, Ционек, Викари, Бонифаци, Куртич (Скьяттарелла, 80), Миссироли, Фарес, Мурджа (Шимич, 84), Лаццари (Реджини, 77), Антенуччи, Петанья.

"Рома": Ольсен, Фасио, Маркано, Жуан Жезус, Карсдорп (Сантон, 80), Н`Зонзи, Кристанте, Джеко, Эль-Шаарави (Дзаньоло, 46), Шик, Клайверт (Перотти, 46).

Предупреждения: Викари, 5. Н`Зонзи, 40. Джеко, 45+2. Ционек, 52. Фарес, 54. Жуан Жезус, 57. Перотти, 63. Миссироли, 64. Кристанте, 69.

Судья: Рокки.

16 марта. Феррара. Стадион "Stadio Paolo Mazza".

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