СПАЛ отказался продавать Петанью в «Наполи»

«Наполи» сделал предложение о покупке нападающего СПАЛа Андреа Петаньи. Клуб из Неаполя был готов заплатить за 24-летнего итальянца 21 миллион евро, однако это предложение было отвергнуто, сообщает Sky Sport Italia.

Клубы продолжают вести переговоры. Правда, СПАЛ не горит желанием отпускать ключевого игрока, так как клуб ведет борьбу за выживание.

В нынешнем сезоне Петанья провел в серии А 20 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу.