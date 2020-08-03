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СПАЛ остался без главного тренера

05:12
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Главный тренер СПАЛа Луиджи Ди Бьяджо после матча 38-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (1:3) сообщил, что покидает свой пост. Он возглавил команду в феврале, сменив Леонардо Семпличи. Контракт со специалистом был подписан до конца сезона.

«У нас была договоренность о том, что мы расстаемся, если команда не останется, — цитирует специалиста Tuttosport. — Когда меня пригласили, я верил, что мы сможем выиграть борьбу за выживание. Лучше жалеть о неудаче, чем о том, что не попробовал».

СПАЛ занял последнее, 20-е место, в турнирной таблице. От 17-й позиции команда отстала на 19 очков.

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