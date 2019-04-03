СПАЛ - "Лацио". Футбол, чемпионат Италии, серия А, 3 апреля 2019, видео онлайн-трансляция матча, смотреть прямой эфир

В матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу в среду, 3 апреля, СПАЛ принимает "Лацио". Римский клуб борется за попадание в еврокубки, а СПАЛ находится на границе зоны вылета.

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Следить за матчем СПАЛ – "Лацио" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 22.00 (время московское).

Турнирная таблица, расписание матчей, календарь и результаты чемпионата Италии по футболу – здесь