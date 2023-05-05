Хавбек «Рубина» Бакаев — Хвиче: «Поздравляю тебя, мой брат!»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев поздравил своего бывшего одноклубника Хвичу Кварацхелию с чемпионством в серии А.

Футболисты выступали вместе в составе «Рубина» с 2020 по 2022 год.

Хавбек казанской команды выложил в соцсети совместное фото с Хвичей, подписав его: «Поздравляю тебя, мой грузинский брат! Чемпион!»

Этот чемпионский титул стал третьим в истории «Наполи».

В последний раз неаполитанцы становились чемпионами в сезоне-1989/90.