Собослои близок к переходу в «Милан»

«Милан» активно работает над трансфером полузащитника «Зальцбурга» Доминика Собослои, сообщает Football Italia.

По информации источника, итальянский клуб готов заплатить за игрока 25 миллионов евро в качестве отступных, остается лишь достигнуть договоренности с самим 19-летним венгром.

В сезоне-2019/20 на счету Собослои 10 голов и 16 результативных передач в 37 матчах за «Зальцбург» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 13,5 миллиона евро.