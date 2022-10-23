Смородская — об Алексее Миранчуке: «Талантливый и нужный футболист для любой команды»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии для «СЭ» оценила игру полузащитник «Торино» Алексея Миранчука в матче 11-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (2:1). Россиянин отметился голевой передачей.

«Я в него очень верю. Ему не очень повезло. Как-то не сложилось у него с «Аталантой». Но то, что он, без сомнения, талантливый и нужный футболист для любой команды, я в этом нисколько не сомневаюсь», — сказала Смородская «СЭ».

«Торино» поднялся на 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии (14 очков). «Удинезе» разместился на 6-й позиции (21 очко).