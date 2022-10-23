Смородская — об Алексее Миранчуке: «Талантливый и нужный футболист для любой команды»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии для «СЭ» оценила игру полузащитник «Торино» Алексея Миранчука в матче 11-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (2:1). Россиянин отметился голевой передачей.
«Я в него очень верю. Ему не очень повезло. Как-то не сложилось у него с «Аталантой». Но то, что он, без сомнения, талантливый и нужный футболист для любой команды, я в этом нисколько не сомневаюсь», — сказала Смородская «СЭ».
«Торино» поднялся на 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии (14 очков). «Удинезе» разместился на 6-й позиции (21 очко).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|10
|8
|2
|0
|25-9
|26
|
2
|Милан
|11
|8
|2
|1
|24-11
|26
|
3
|Аталанта
|10
|7
|3
|0
|16-6
|24
|
4
|Рома
|10
|7
|1
|2
|13-9
|22
|
5
|Лацио
|10
|6
|3
|1
|21-5
|21
|
6
|Удинезе
|11
|6
|3
|2
|20-12
|21
|
7
|Интер
|11
|7
|0
|4
|22-17
|21
|
8
|Ювентус
|11
|5
|4
|2
|17-7
|19
|
9
|Торино
|11
|4
|2
|5
|10-13
|14
|
10
|Салернитана
|11
|3
|4
|4
|13-16
|13
|
11
|Сассуоло
|10
|3
|3
|4
|12-12
|12
|
12
|Эмполи
|11
|2
|5
|4
|9-15
|11
|
13
|Фиорентина
|11
|2
|4
|5
|11-16
|10
|
14
|Монца
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|
15
|Специя
|11
|2
|3
|6
|9-20
|9
|
16
|Лечче
|10
|1
|5
|4
|9-12
|8
|
17
|Болонья
|10
|1
|4
|5
|10-17
|7
|
18
|Верона
|10
|1
|2
|7
|9-19
|5
|
19
|Кремонезе
|10
|0
|4
|6
|9-21
|4
|
20
|Сампдория
|10
|0
|3
|7
|5-18
|3
|21.10
|21:45
|
Ювентус – Эмполи
|4 : 0
|22.10
|16:00
|
Салернитана – Специя
|1 : 0
|22.10
|19:00
|
Милан – Монца
|4 : 1
|22.10
|21:45
|
Фиорентина – Интер
|3 : 4
|23.10
|13:30
|
Удинезе – Торино
|1 : 2
|23.10
|16:00
|
Болонья – Лечче
|- : -
|23.10
|19:00
|
Аталанта – Лацио
|- : -
|23.10
|21:45
|
Рома – Наполи
|- : -
|24.10
|19:30
|
Кремонезе – Сампдория
|- : -
|24.10
|21:45
|
Сассуоло – Верона
|- : -
|Г
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|6
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|6
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Роберто Перейра
Удинезе
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|9
|1
|3
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|9
|1
|3
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|2
|1
|2