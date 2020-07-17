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Смоллинг восстановился после травмы и сможет сыграть против «Интера»

17 июля 2020, 23:56
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Защитник «Ромы» Крис Смоллинг провел тренировку в общей группе и готовится сыграть против «Интера» в 34-м туре чемпионата Италии, сообщает Corriere dello Sport.

Смоллинг отсутствовал две недели из-за проблем с приводящей мышцей правой ноги. В нынешнем сезоне англичанин сыграл за Рому 25 матчей в серии А и забил 2 гола.

Матч «Рома» — «Интер» состоится в воскресенье, 19 июля.

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