Смоллинг восстановился после травмы и сможет сыграть против «Интера»

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг провел тренировку в общей группе и готовится сыграть против «Интера» в 34-м туре чемпионата Италии, сообщает Corriere dello Sport.

Смоллинг отсутствовал две недели из-за проблем с приводящей мышцей правой ноги. В нынешнем сезоне англичанин сыграл за Рому 25 матчей в серии А и забил 2 гола.

Матч «Рома» — «Интер» состоится в воскресенье, 19 июля.