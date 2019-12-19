Смоллинг восстановился от травмы и попал в заявку на матч с «Фиорентиной»
18:52
Защитник «Ромы» Крис Смоллинг включен в заявку на матч 17-го тура против «Фиорентины», сообщает Twitter клуба. Встреча пройдет 20 декабря.
Англичанин вернулся к тренировкам после восстановления от травмы колена.
В этом сезоне Смоллинг сыграл 11 матчей в серии А, в которых забил два гола и сделал результативную передачу.
? Ecco i nostri convocati per #FiorentinaRoma ??#ASRoma pic.twitter.com/umTbLzsah4— AS Roma (@OfficialASRoma) December 19, 2019
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