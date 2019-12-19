Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Смоллинг восстановился от травмы и попал в заявку на матч с «Фиорентиной»

18:52
Теги:

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг включен в заявку на матч 17-го тура против «Фиорентины», сообщает Twitter клуба. Встреча пройдет 20 декабря.

Англичанин вернулся к тренировкам после восстановления от травмы колена.

В этом сезоне Смоллинг сыграл 11 матчей в серии А, в которых забил два гола и сделал результативную передачу.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир