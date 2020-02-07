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Смоллинг вернется в «Манчестер Юнайтед», если «Рома» не попадет в Лигу чемпионов

18:35
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Защитник «Ромы» Крис Смоллинг, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», может вернуться в английский клуб. Римляне не будут выкупать 30-летнего англичанина, если клуб не попадет в Лигу чемпионов на следующий сезон, сообщает Corriere dello Sport.

После 22-го тура «Рома» делит с «Аталантой» 4-5 места, уступая сопернику по дополнительным показателям. Также римляне могут пробиться в Лигу чемпионов, если выиграют Лигу Европы, в 1/16 финала которой команда Паулу Фонсеки сыграет с «Гентом».

В сезоне-2019/20 Смоллинг принял участие в 21 матче за «Рому» во всех турнирах, на его счету 2 забитых мяча и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 18 миллионов фунтов.

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