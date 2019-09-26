Смоллинг сравнил чемпионаты Англии и Италии

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг после первого поражения в сезоне для его команды в серии А от «Аталанты» отметил, что в чемпионате Италии каждый матч — это битва.

— Матч с «Аталантой» стал моей первой официальной игрой в сезоне и после первых 70 минут я почувствовал небольшую усталость, — приводит его слова официальный сайт клуба. Каждая игра здесь — это битва. Но со следующей игры, думаю, что буду чувствовать себя гораздо лучше.

Чем отличаются чемпионаты Италии и Англии? В Италии нет простых матчей, об этом я знал еще до приезда сюда, но готов к этому.

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