Смоллинг пропустит два ближайших матча «Ромы»
09:15
Защитник «Ромы» Крис Смоллинг не сможет принять участия в ближайших двух матчах команды, сообщает Football Italia.
По информации источника, 31-летнему англичанину необходимо около 2 недель на восстановление от травмы бедра, которую он получил в игре против «Вероны» (3:1) 31 января. Сообщается, что игрок не сможет появиться на поле в матчах против «Удинезе» (14 февраля в чемпионате Италии) и «Браги» (18 февраля в Лиге Европы).
В сезоне-2020/21 Смоллинг провел 15 матчей за «Рому», на его счету 1 голевая передача. Футболист уже пропустил игру против «Ювентуса» (0:2) 6 февраля из-за травмы.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/166174/smalling-out-three-more-games
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