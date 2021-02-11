Смоллинг пропустит два ближайших матча «Ромы»

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг не сможет принять участия в ближайших двух матчах команды, сообщает Football Italia.

По информации источника, 31-летнему англичанину необходимо около 2 недель на восстановление от травмы бедра, которую он получил в игре против «Вероны» (3:1) 31 января. Сообщается, что игрок не сможет появиться на поле в матчах против «Удинезе» (14 февраля в чемпионате Италии) и «Браги» (18 февраля в Лиге Европы).

В сезоне-2020/21 Смоллинг провел 15 матчей за «Рому», на его счету 1 голевая передача. Футболист уже пропустил игру против «Ювентуса» (0:2) 6 февраля из-за травмы.